Многая лета Вам, Владимир Владимирович!

С Днем рождения! И крепчайшего Вам здоровья! У Вас еще полно работы, здоровьишко понадобится. Я на своем веку повидал немало руководителей СССР и России, мне есть с кем сравнить, и сравнение это в Вашу пользу.
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