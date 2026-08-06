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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская сборная России по волейболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Женская сборная России по волейболу сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче. Товарищеские матчи Уб, Сербия 5 августа Россия – Сербия – 2-2 (28:30, 25:19, 21:25, 25:18) 7 августа Сербия – Россия – 20.

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