Экономист Кричевский: российским производителям придется снижать цены на авто

Доктор экономических наук Никита Кричевский предупредил, что российским производителям придется значительно снизить цены на свою продукцию из-за торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом с Китаем.
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