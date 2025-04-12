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Экономист Кричевский: российским производителям придется снижать цены на авто

Экономист Кричевский: российским производителям придется снижать цены на авто

Доктор экономических наук Никита Кричевский предупредил, что российским производителям придется значительно снизить цены на свою продукцию из-за торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом с Китаем.

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