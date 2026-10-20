Почему рекордно низкая явка на выборах в Латвии стала приговором для правящей элиты? Как перевод менее 43 евро превратился в 6 лет тюрьмы для одинокой жительницы Резекне? Почему полиция Прибалтики игнорирует грабежи, но мгновенно реагирует на георгиевскую ленту? Как сочетается призыв Каи Каллас рвать связи с Россией с бизнесом её собственной семь.
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