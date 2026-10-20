Поче­му рекорд­но низ­кая явка на выбо­рах в Лат­вии ста­ла при­го­во­ром для пра­вя­щей эли­ты? Как пере­вод менее 43 евро пре­вра­тил­ся в 6 лет тюрь­мы для оди­но­кой житель­ни­цы Резекне? Поче­му поли­ция При­бал­ти­ки игно­ри­ру­ет гра­бе­жи, но мгно­вен­но реа­ги­ру­ет на геор­ги­ев­скую лен­ту? Как соче­та­ет­ся при­зыв Каи Кал­лас рвать свя­зи с Рос­си­ей с биз­не­сом её соб­ствен­ной семь.