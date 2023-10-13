В Конгрессе США призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Москвой и Пекином и их надо нарастить, считают американские политикиСША должны быть готовы к одновременной войне с Россией и Китаем, в том числе ядерной.
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