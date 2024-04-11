Fit Service: скрип тормозов авто говорит о неправильно подобранных колодках

Скрип тормозов автомобиля может говорить о неправильно подобранных колодках и дисках. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.
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