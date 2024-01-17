Андреева во втором круге Australian Open разгромила шестую ракетку мира Жалко

Мирра Андреева уверенно пробилась в третий круг Australian Open, отдав сопернице только два гейма. В ночь на 17 января в Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Мирра Андреева встречалась с 6-й ракеткой мира Онс Жабер.
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