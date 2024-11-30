"Аэрофлот" первым в России возьмёт самолёты в "мокрый" лизинг

Аэрофлот станет первой авиакомпанией России, которая возьмёт самолёты в «мокрый» лизинг. Предварительные договорённости об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY, сообщается в пресс-релизе.
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