Военкор Коц анонсировал кадровые перестановки после гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале сообщил о предстоящих кадровых изменениях в 87-м отдельном стрелковом полку после гибели бойцов ВС РФ с позывными «Эрнест» и «Гудвин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии