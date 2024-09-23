Военкор Коц анонсировал кадровые перестановки после гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале сообщил о предстоящих кадровых изменениях в 87-м отдельном стрелковом полку после гибели бойцов ВС РФ с позывными «Эрнест» и «Гудвин».