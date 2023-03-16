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В России готовится к испытаниям новейший атомный подводный крейсер

В России готовится к испытаниям новейший атомный подводный крейсер

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов заявил, что в скором времени пройдут испытания нового стратегического атомного подводного крейсера «Император Александр Третий», – сообщает в четверг, 16 марта издание «Красная звезда».

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