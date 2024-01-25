В Забайкальском крае полицейские рассказали студентам о деятельности добровольных народных дружин

В рамках акции «Студенческий десант» юные забайкальцы попробовали себя в роли дружинников. Сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю и городу Чите при поддержке Общественного совета при краевом УМВД Ирины Щеткиной и Рената Ефарова организовали встречу с учащимися различных факультетов ЗабГУ и ЧИБГУ, на которой познакомили ребят с работой добровольных народных дружин и порядке вступления в них.