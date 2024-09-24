Покупные пельмени опасны для жизни человека, заявили в Роскачестве. 😳😳😳 В них часто содержатся кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и другие вредные для организма бактерии.
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Покупные пельмени опасны для жизни человека, заявили в Роскачестве. 😳😳😳 В них часто содержатся кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и другие вредные для организма бактерии.