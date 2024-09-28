Две легковушки жестко столкнулись на федеральной трассе в Калужской области

Накануне, 28 сентября около семи часов утра на 247-м километре трассы М-3 «Украина», в Сухиничском районе, произошло ДТПНакануне, 28 сентября около семи часов утра на 247-м километре трассы М-3 "Украина", в Сухиничском районе, произошло ДТП.