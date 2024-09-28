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Калужские новости

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Две легковушки жестко столкнулись на федеральной трассе в Калужской области

Две легковушки жестко столкнулись на федеральной трассе в Калужской области

Накануне, 28 сентября около семи часов утра на 247-м километре трассы М-3 «Украина», в Сухиничском районе, произошло ДТПНакануне, 28 сентября около семи часов утра на 247-м километре трассы М-3 "Украина", в Сухиничском районе, произошло ДТП.

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