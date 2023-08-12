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Кубок Лады. «Нефтехимик» сыграет с «Куньлунем», «Лада» против «Химика»

Еще одним участником стал действующий обладатель Кубка Петрова «Химик».  Кубок Лады «Нефтехимик» – «Куньлунь Ред Стар» – 12:00  «Лада» – «Химик» – 16:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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