ВС РФ "Ланцетом" уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ в ДНР

Бойцы группировки "Восток" уничтожили артиллерийскую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. В Минобороны России представили кадры объективного контроля нанесения удара барражирующим боеприпасом "Ланцет" по объекту противника.
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