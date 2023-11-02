Врач предостерег от сушки белья на батареях

Сушка постиранного белья на радиаторах отопления может привести к распространению плесневых грибов рода Aspergillus, способных вызывать у человека различные заболевания, предупредил инфекционист Дэвид Деннинг.
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