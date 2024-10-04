"Обмазали химией". Как убили лидера "Хезболлы". А новая цель - друг России

Новостное арабское издание Al Hadath со ссылкой на источники в высоких кабинетах пишет, что ключевой фигурой в деле об убийстве лидера ливанской военно-политической партии "Хезболла" был некий иранец, посетивший Бейрут, где в пятницу на прошлой неделе в результате авиаудара был убит Хасан Насралла.