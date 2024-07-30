Из Хорошево-Мневников запустили дополнительные автобусы к Деловому центру

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы усилил работу наземного городского транспорта в районе временно закрытого участка метро «Деловой центр — Шелепиха — Хорошевская».
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