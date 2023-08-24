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Почему китайские автомобили такие дорогие?

Почему китайские автомобили такие дорогие?

Вопрос на миллион — в буквальном смысле. Почему в России цена на китайские автомобили в два раза выше, чем в стране производства? Ответить на вопрос о ценах на китайские автомобили решил генеральный директор компании «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо.

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