Почему китайские автомобили такие дорогие?

Вопрос на миллион — в буквальном смысле. Почему в России цена на китайские автомобили в два раза выше, чем в стране производства? Ответить на вопрос о ценах на китайские автомобили решил генеральный директор компании «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо.