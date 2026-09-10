Себежанин Владимир Обух - лечащий врач Ленина. Кто вернёт на родину имя выдающегося земляка?

Знаете ли вы, что наш доктор Обух стоял у истоков советской медицины и на самом деле был лечащим врачом Ульянова-Ленина? Сегодня у псковичей и себежан есть шанс назвать в честь подвижника одну из улиц, медицинский факультет или установить мемориальную доску в псковской гимназии.
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