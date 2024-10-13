WP: ХАМАС хотел спровоцировать терактом беспрецедентный кризис в Израиле

Военная группировка партии ХАМАС планировала устроить в Израиле теракт, подобный 11 сентября 2001 года в США, когда в Нью-Йорке двумя пилотами-камикадзе на пассажирских самолетах были разрушены башни-близнецы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии