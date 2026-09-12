Племянница бен Ладена сомневается в официальной версии терактов 11 сентября

Племянница бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, которого убили «морские котики» ВМС США в Пакистане в 2011 году, Нур публично усомнилась в официальных выводах расследования терактов 11 сентября 2001 года.