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Племянница бен Ладена сомневается в официальной версии терактов 11 сентября

Племянница бен Ладена сомневается в официальной версии терактов 11 сентября

Племянница бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, которого убили «морские котики» ВМС США в Пакистане в 2011 году, Нур публично усомнилась в официальных выводах расследования терактов 11 сентября 2001 года.

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