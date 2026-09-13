В Липецке несколько улиц останутся без света из-за ремонта 14 сентября

Отключение электроэнергии затронет дома на улицах Добролюбова, имени Свердлова и Катукова. Работы пройдут с 9:00 до 17:00.
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