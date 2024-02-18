Сотрудник МЧС России из Югры со своей избранницей зарегистрировали брак на форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась церемония бракосочетания. Новую ячейку общества сформировали молодые люди из Ханты-Мансийского АО – Югры: инспектор по пожарному надзору регионального ГУ МЧС России Артем Куликов и преподаватель Советского политехнического колледжа Мария Кузьмина.