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Закон, порядок, государство

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Сотрудник МЧС России из Югры со своей избранницей зарегистрировали брак на форуме «Россия»

Сотрудник МЧС России из Югры со своей избранницей зарегистрировали брак на форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялась церемония бракосочетания. Новую ячейку общества сформировали молодые люди из Ханты-Мансийского АО – Югры: инспектор по пожарному надзору регионального ГУ МЧС России Артем Куликов и преподаватель Советского политехнического колледжа Мария Кузьмина.

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Татьяна Шарапова
Красивая пара, счастья и удачи в жизни.
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