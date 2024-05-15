Колокольцев пожаловался на огромную нехватку сотрудников полиции и заступился за мигрантов

Alex Nемо

В тех же США, где все полицейские силы, Национальная гвардия, персонал Министерства национальной безопасности и Федерального бюро расследований не превышают 1,2 млн человек, включая 20 тысяч сотрудников таможенно-имиграционной службы - при населении США 335 миллионов человек! В России проживает менее 145 миллионов человек, но в количественном составе российское МВД равно, точнее превышает, американское - почти 1 миллион сотрудников, плюс 340 тысяч Росгвардии и неизвестно сколько бойцов ФСБ! Так может быть нужно вместо смазливых девок, сразу в звании хенералов, принимать на работу парней отслуживших в Армии и вернувшихся с СВО? И жёстко разбираться с теми кто ручкуется с диаспорами, забывая о своём долге защищать граждан России! Хватит плакаться о нехватке кадров - их у вас более чем достаточно. Нужно просто рассмотреть внимательно кто, где и чем занимается, убрать штабных бюрократов, обозников и прилипал, а на их место набирать бойцов!