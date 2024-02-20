Российские ученые разработали метод снижения выбросов в металлургии на 50 раз Ирэн ОрлонскаяПри всех инновациях, металлургия продолжает оставаться одной из промышленных отраслей с значительными вредными выбросами.
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