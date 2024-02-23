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Politico: на Западе устали от поддержки Украины и надеются помириться с Россией

Politico: на Западе устали от поддержки Украины и надеются помириться с Россией

Окно возможностей для Запада в отношении помощи Украине вот-вот закроется, пишет Politico. В этой связи союзники Киева могут начать подталкивать Украину к переговорам с Россией и территориальным уступкам в обмен на «гарантии безопасности».

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