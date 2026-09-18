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Комиссии за транзакции на Ethereum резко упали, что сделало сеть более дешевой в использовании

Комиссии за транзакции на Ethereum резко упали, что сделало сеть более дешевой в использовании

ETH продемонстрировал заметное восстановление после кратковременного падения около $2350 на этой неделе.

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