Дмитрий Агеев пересел в кресло вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству

В мэрии Челябинска – два новых назначения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пост заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту занял Дмитрий Агеев, до этого занимавший должность вице-мэра по экономическому развитию.
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