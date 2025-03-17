Дмитрий Агеев пересел в кресло вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству

В мэрии Челябинска – два новых назначения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пост заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту занял Дмитрий Агеев, до этого занимавший должность вице-мэра по экономическому развитию.