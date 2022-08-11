В Нижнегорском районе Республики Крым полицейские выявили факт выращивания наркосодержащих растений

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в ходе проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Мак - 2022», направленного на противодействие распространения наркотиков растительного происхождения, в лесополосе между селами Нижнегорского и Советского районов, выявили плантацию запрещенных к культивированию растений.