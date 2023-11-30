Большой китайский автосалон в Москве, прямые авиарейсы в Гонконг и фестиваль российских вин в Пекине: Борис Титов рассказал о ближайших перспективах отношений двух стран  

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей и председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов выступил на 14-м пленарном заседании комитета в Пекине.
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