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Ничего вкуснее этих соленых огурцов я еще не ела: запоминайте рецепт

Запишите этот рецепт, потому что таких хрустящих и ароматных огурцов вы, скорее всего, не пробовали. Весь секрет кроется в правильных пропорциях, холодной воде и листьях, которые обеспечат плотность и дубильный привкус.

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