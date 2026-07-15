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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Гострудинспекция расследовала смерть грузчика на мусорном полигоне в Алтайском крае

Гострудинспекция расследовала смерть грузчика на мусорном полигоне в Алтайском крае

Теперь решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда Государственная инспекция труда в Алтайском крае завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с грузчиком ООО "Экотехпром" на полигоне твердых бытовых отходов в Яровом.

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