Гострудинспекция расследовала смерть грузчика на мусорном полигоне в Алтайском крае

Теперь решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда Государственная инспекция труда в Алтайском крае завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с грузчиком ООО "Экотехпром" на полигоне твердых бытовых отходов в Яровом.
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