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ИА Реалист

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Франция готовится к массовым протестам

Франция готовится к массовым протестам

ПАРИЖ (ИА Реалист). 6 октября на улицы Парижа выйдут десятки тысяч человек. Крупнейшие профсоюзы Франции впервые присоединяются к волне протестов старшеклассников.

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