Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Перегоните их немедленно для проведения модернизации и установки новейшего  оборудования ,в том числе подвесов и РЭБ ...Казахстан и СВО: ...
  • Maxim
    В пойме Колымы - полно лагерных заброшек 30х, там и поставить ГУЛАГ, кайлом за пайку махать.. Заполярный халифат, одн...Очередной захват ...
  • widgmailru гуськов
    эдак до хулифата докатимся...Очередной захват ...

Очередной захват заложников в российской колонии: сколько это будет продолжаться?

Очередной захват заложников в российской колонии: сколько это будет продолжаться?

Очередной захват заложников в российской колонии: сколько это будет продолжаться? 23 августа несколько заключённых исправительной колонии № 19 (ИК-19) в городе Суровикино под Волгоградом во время заседания дисциплинарной комиссии захватили заложников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей С
На закрытой территории,передвигаться по населенным пунктам  только в сопровождении сотрудников силовых структур,за нарушение вышеперечисленного - депортация с вечным запретом ,но перед этим  труд  на спец работах для оплаты процедуры выдворения ...эх,мечты )))
Ответить
8 час.
widgmailru гуськов
эдак до хулифата докатимся...
Ответить
7 час.
Maxim
В пойме Колымы - полно лагерных заброшек 30х, там и поставить ГУЛАГ, кайлом за пайку махать.. Заполярный халифат, однако..
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх