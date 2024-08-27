Очередной захват заложников в российской колонии: сколько это будет продолжаться?

Сергей С

На закрытой территории,передвигаться по населенным пунктам только в сопровождении сотрудников силовых структур,за нарушение вышеперечисленного - депортация с вечным запретом ,но перед этим труд на спец работах для оплаты процедуры выдворения ...эх,мечты )))