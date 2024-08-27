Очередной захват заложников в российской колонии: сколько это будет продолжаться? 23 августа несколько заключённых исправительной колонии № 19 (ИК-19) в городе Суровикино под Волгоградом во время заседания дисциплинарной комиссии захватили заложников.
Очередной захват заложников в российской колонии: сколько это будет продолжаться?
Комментарии
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Сергей С
На закрытой территории,передвигаться по населенным пунктам только в сопровождении сотрудников силовых структур,за нарушение вышеперечисленного - депортация с вечным запретом ,но перед этим труд на спец работах для оплаты процедуры выдворения ...эх,мечты )))
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8 час.
widgmailru гуськов
эдак до хулифата докатимся...
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7 час.
Maxim
В пойме Колымы - полно лагерных заброшек 30х, там и поставить ГУЛАГ, кайлом за пайку махать.. Заполярный халифат, однако..
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2 час.
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