📹❗️Прилет "Герани" по цели в Чернигове. Сейчас над территорией Украины несколько десятков дронов курсом на различные города.
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📹❗️Прилет "Герани" по цели в Чернигове. Сейчас над территорией Украины несколько десятков дронов курсом на различные города.