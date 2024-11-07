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Победы «Барсы», «Интера» и «Атлетико», 861-й гол Овечкина, Дуглас Сантос больше не легионер, Косторная и Куница пропустят 2 сезона, КХЛ хочет вернуть драфт и другие новости

1. В среду в Лиге чемпионов обошлось без особенных сюрпризов. «Барселона» разгромила «Црвену Звезду» (5:2), Левандовски сделал дубль, у Рафиньи 1+2, у Кунде 3 ассиста.

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