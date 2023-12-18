Школу с «пятым» фасадом реализуют на Рязанском проспекте

Школу с «пятым» фасадом реализуют в проекте «Аквилон BESIDE» на Рязанском проспекте. На кровлю здания нанесут абстрактный рисунок, который интересно будет смотреться из окон близлежащих домов и станет продолжением проекта благоустройства прилегающей территории.
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