Школу с «пятым» фасадом реализуют на Рязанском проспекте

Школу с «пятым» фасадом реализуют в проекте «Аквилон BESIDE» на Рязанском проспекте. На кровлю здания нанесут абстрактный рисунок, который интересно будет смотреться из окон близлежащих домов и станет продолжением проекта благоустройства прилегающей территории.