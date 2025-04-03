Родителям дали рекомендации при подготовке ребенка к операции

В такой ситуации важно сохранять спокойствие Операция всегда становится большим испытанием как для ребенка, так и для всей семьи, но, если правильно подготовиться, можно значительно уменьшить тревогу и сделать процесс легче, сказал РИАМО ведущий врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии стационара АО «Медицина» Игорь Смирнов.