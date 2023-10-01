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Медведев заявил о недоумках среди западных политиков, которые толкают РФ к войне

Медведев заявил о недоумках среди западных политиков, которые толкают РФ к войне

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с заявлением о том, что западные политики, которые выступают с новыми инициативами по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются недоумками.

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