Медведев заявил о недоумках среди западных политиков, которые толкают РФ к войне

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с заявлением о том, что западные политики, которые выступают с новыми инициативами по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются недоумками.
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