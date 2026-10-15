Он был в числе призеров первого пляжного чемпионата мира. Астраханская спортивная общественность с прискорбием сообщает, что 13 октября на 45-м году ушел из жизни Сергей Предыбайлов - выдающийся гандболист и тренер.
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