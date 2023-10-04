В Крыму уволен министр топлива и энергетики

В Крыму уволился один из министров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. "Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию",- отметил Аксёнов.
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