Даёшь Конституционное Собрание!!!

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Фантазии о будущем.

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  (Из статьи "Философия справедливости 2")                                       Истоки разрушения сегодняшней России                В 1993-м году компрадорские либералы подсунули стране на референдум исключительно либеральную до безобразия Конституцию, которая распустила беспредельно либеральную свободу человека, а чтобы сломать стереотипы прежней социальной защищённости человека, его традиционных ценностных ориентиров в виде семьи, совести, уважения и доверия людей друг-другу… под прикрытием этой Конституции (ст.

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