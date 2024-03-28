Даёшь Конституционное Собрание!!!

(Из статьи "Философия справедливости 2") Истоки разрушения сегодняшней России В 1993-м году компрадорские либералы подсунули стране на референдум исключительно либеральную до безобразия Конституцию, которая распустила беспредельно либеральную свободу человека, а чтобы сломать стереотипы прежней социальной защищённости человека, его традиционных ценностных ориентиров в виде семьи, совести, уважения и доверия людей друг-другу… под прикрытием этой Конституции (ст.