Пассажиропоток упал в общественном транспорте в Алтайском крае

В региональном Минтрансе отметили, что такая тенденция наблюдается по всей России За девять месяцев 2024 года пассажиропоток в общественном транспорте Алтайского края упал по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.
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