В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов

Сертификат молодоженов будут вручать парам в Ленобласти при регистрации брака Сертификат молодожёнов теперь будут вручать молодым парам в Ленинградской области при регистрации брака, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства.
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