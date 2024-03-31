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В Ленобласти парам при регистрации брака вручат сертификаты молодоженов

Сертификат молодоженов будут вручать парам в Ленобласти при регистрации брака Сертификат молодожёнов теперь будут вручать молодым парам в Ленинградской области при регистрации брака, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства.

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