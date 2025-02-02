В США идентифицировали останки 55 жертв авиакатастрофы над Вашингтоном

В США устанавливают личности погибших в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне. Большую часть жертв трагедии удалось идентифицировать, сообщил 2 февраля глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли.
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