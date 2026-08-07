Дочь Успенской показала чувственное фото с избранником — мать одобрила и ждет внуков

Любовь Залмановна очень довольна выбором дочери. Любовь Успенская Анастасия Пантеева/пресс-службаДочь королевы шансона Любови Успенской опубликовала в соцсетях новое селфи с возлюбленным Артемом Москвиным.
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