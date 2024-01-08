Прокуратура организовала проверку после ДТП с 15 пострадавшими в Якутии

В Якутии прокуратура организовала проверку по факту случившегося в понедельник, 8 января, дорожно-транспортного происшествия в Нерюнгринском районе республики, в результате которого пострадали 15 человек.
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