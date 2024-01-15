Сбежавшие из России артисты лишились большой "кормушки". Дальше - в переход или вернуться с позором?

Сбежавшие из России артисты лишились большой "кормушки". Что остаётся предателям дальше - идти петь в переход или вернуться с позором?Как известно, Объединённые Арабские Эмираты с 1 января 2024 года наряду с ещё четырьмя государствами пополнили число участников БРИКС - объединения, в которое изначально входили Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка.
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