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Украинские неадекваты

Украинские неадекваты

Поведение руководства Украины и заявления его по вопросам внутренней и внешней политики вызывают у многих не только удивление, но и подозрение, что оно не совсем нормально воспринимает действительность и просто неадекватно в своих действиях.

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